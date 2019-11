La tensione sale all’istituto Andrea Doria di Fuorigrotta. La scuola che già nelle scorse settimane è stata al centro di accese discussioni sulla sicurezza delle aule e degli spazi interni. La chiusura di una intera ala e il distacco di altri intonaci nel soffitto hanno scatenato le ire dei genitori che questa mattina hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.



«La situazione è degenerata - affermano - e temiamo per i nostri figli. Vogliamo che sia stabilità la reale pericolosità di questa struttura perché nelle ultime settimane le cose sono peggiorate. Gocciolava sui banchi e frammenti di soffitto sono venuti giù in più occasioni. Ma la cosa inaccettabile è che non riusciamo a parlare con la dirigente che non ha mai voluto riceverci».

LEGGI ANCHE Maltempo, lettera di una bimba al sindaco de Magistris: «Voglio andare a scuola tutti i giorni»

Proprio la preside dell’istituto, respinge al mittente le accuse e ritiene che questa protesta sia dannosa per i bambini: «Trovo assurdo - commenta Maddalena Iannone - che non si capisca quanto sia dannosa questa protesta. Ci sono centinaia di bambini in questo istituto e in questo modo rischiamo di spaventarli. Non sono queste le sedi adatte per inscenare queste manifestazioni di dissenso. Ritengo che sia il caso di pensare prima di tutto agli alunni e alla loro tranquillità».

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA