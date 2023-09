Napoli, tenta di disfarsi di una pistola: 19enne arrestato dalla polizia

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Poggioreale, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’indagato si è disfatto di un’arma lanciandola sul marciapiedi, ma i poliziotti, giunti all’angolo con via Zara nella medesima via, lo hanno bloccato e, contestualmente, hanno recuperato la pistola Smith e Wesson con sei cartucce e matricola abrasa.

Pertanto, il 19enne è stato tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale.