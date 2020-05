Napoli: tenta di rapinare la farmacia, bloccato e consegnato alla polizia

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di rubare prodotti cosmetici all'interno di una farmacia ma viene bloccato e consegnato alle forze dell'ordine. Accade a Napoli e più precisamente in piazza Cavour dove un ragazzo di origini georgiane – tra i venti ed i venticinque anni – è stato fermato dagli stessi farmacisti e da alcuni passanti in strada, dopo aver tentato invano di scappare. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che inquadrando l'ingresso della farmacia, hanno mostrato come il giovane abbia provato a fuggire superando gli impiegati fermi alla porta.«Non è la prima volta – afferma il dottore– che gruppi di extracomunitari tentano furti del genere. Ci siamo accorti subito che il ragazzo stesse scappando perchè ha provato a correre passandoci accanto. La mia reazione e quella di chi era con me è stata immediata e fortunatamente siamo riusciti a impedirgli di andare lontano. La Polizia di Stato poi, una volta intervenuta, lo ha portato via ma già sappiamo che non sarà l'ultima volta».Altri giovani infatti, come afferma lo stesso farmacista, sono soliti tentare furti e rapine. Già in passato si sono verificati episodi simili ma, a quanto pare, nulla è cambiato.«Questi ragazzi – conclude Di Donna – frequentano da tempo la zona e più volte abbiamo affrontato situazioni simili. Speriamo che i controlli possano essere sempre più capillari perchè ormai sta diventando una consuetudine e non possiamo rimanere da soli in questo caos».