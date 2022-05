Tenta di rapinare un negozio cinese con l'ascia medievale: arrestato

Una ascia medievale per rapinare un negozio. L'ha impugnata un 40enne, già sotto osservazione, e ha fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi a Frattaminore, pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Ne è seguito uno scontro fisico. La lite ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno avvisato i carabinieri. E i militari sono riusciti a disarmare e ammanettare il bandito. Per la vittima, fortunatamente lievi ferite giuribili in 5 giorni.