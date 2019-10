Sorprende due ladri mentre stavano cercando di rubargli l'auto e con l'aiuto di un passante riesce a bloccarne uno: protagonista della vicenda, avvenuta ieri a Frattamaggiore, un carabiniere non in servizio che, con l'aiuto di due colleghi sopraggiunti poco dopo a bordo di una «gazzella», ha assicurato alla giustizia un uomo di 31 anni che ora si trova agli arresti domiciliari. Domani sarà giudicato presso il Tribunale di Napoli Nord con rito direttissimo. I militari della stazione di Frattamaggiore stanno ora cercando il complice del 31enne, che indossava un passamontagna, riuscito a far perdere le tracce.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:03

