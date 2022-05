Tentato furto aggravato e ricettazione, queste le accuse nei confronti di un 45enne di Soccavo che si era impossessato del palladio, rodio e platino contenuto nei catalizzatori delle marmitte catalitiche. Fermato in via Tertulliano, sequestrato il seghetto a batteria con tre lame di ricambio, un cacciavite e un catalizzatore di una marmitta probabilmente rubato in precedenza, ma anche lo scooter utilizzato per commettere il reato. L'uomo è stato arrestato.