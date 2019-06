Sabato 22 Giugno 2019, 08:16

Ha tentato di rubare un'auto in pieno centro, a Marano, a due passi dalla caserma dei carabinieri di via Salvatore Nuvoletta. L'uomo, Gennaro Fontanella, 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dal titolare dell'autovettura, una Fiat 500 Abarth, che ha così allertato i militari dell'Arma. I carabinieri del reparto radiomobile si sono precipitati sul posto e sono riusciti ad acciuffare il malvivente che, nel frattempo, aveva tentato di darsi alla fuga. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri in via Lazio. Fontanella è stato arrestato e condotto in caserma.