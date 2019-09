E’ entrato nel supermercato e durante la spesa ha notato un uomo che tentava di rubargli la macchina. E’ corso fuori e senza dare nell’occhio ha allertato il piantone della vicina stazione carabinieri di Boscoreale. A finire in manette Massimo Minetti, un 50enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Aveva appena avviato la vettura e percorso qualche metro. I carabinieri gli hanno bloccato la strada e l’hanno arrestato. E’ ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di furto aggravato.

Venerdì 27 Settembre 2019, 13:56

