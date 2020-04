Ieri sera gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sulla Strada Statale 87 Sannitica poiché un utente aveva segnalato un furto in un bar.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato una persona all'interno dell'attività commerciale trovandola in possesso di una borsa contenente diversi arnesi atti allo scasso tra cui cinque chiavi inglesi, tre pinze, quattro cacciaviti oltre a due coltelli da cucina. Antonio Elveti, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.