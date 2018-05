Tenta di rubare attrezzi dal furgoncino: bloccato nel parcheggio dell'Auchan

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - È stato bloccato giusto in tempo nel parcheggio del centro commerciale Auchan di Giugliano. I carabinieri lo hanno fermato mentre stava per rubare tutti gli attrezzi da lavoro in un furgoncino che si trovava nell’area parking di via san Francesco a Patria. In manette per tentato furto aggravato Giovanni Cuomo, 47 anni, di Napoli, pregiudicato. L’uomo era riuscito a forzare le portiere posteriori di due fiat Doblò. Il ladro stava tendando di asportare attrezzi da lavoro come martelli, scalpelli, cacciaviti, pinze, scaletti. I carabinieri della compagnia di Giugliano, lo hanno però scoperto e arrestato in flagranza. Ora è ai domiciliari.Purtroppo non è la prima volta che accade. Il parcheggio del centro commerciale viene spesso preso di mira da banditi senza scrupoli che sfondano portiere e vetri per rubare effetti personali lasciati in auto, o nella peggiore delle ipotesi rubano direttamente la vettura.