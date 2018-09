Tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano: salvata da una macchina parcheggiata

Martedì 25 Settembre 2018, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALIANO - Tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano. A salvarle la vita una macchina parcheggiata lungo il vialetto, posizionata precisamente sotto il balcone. Un impatto fortissimo attutito però dalla carrozzeria della vettura che l’ha sottratta ad una morte certa. E’ accaduto stanotte nel cuore del centro. Una donna di 53 anni, a seguito di una delusione amorosa aveva infatti deciso di farla finita.Così intorno alle 4 ha deciso di porre fine alle sue sofferenze. La donna in questo periodo era ospite a casa di amici che, probabilmente, dato il suo stato psicologico precario, hanno deciso di darle una mano e non lasciarla sola. Ma non è bastato. Tanto che la 53enne ha deciso di compiere l’estremo gesto. Ma il fato non ha voluto lasciarla alla morte. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Qualiano coordinati dalla Compagnia di Giugliano guidata dal capitano Andrea Coratza. La donna è stata condotta all’ospedale La Schiena di Pozzuoli. Ha riportato fratture multiple, ma fortunatamente è viva.