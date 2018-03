Venerdì 23 Marzo 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 11:56

TORRE DEL GRECO - Choc all'ospedale Maresca di Torre del Greco: operaio tenta il suicidio e si lancia dal quarto piano, è in fin di vita. Condizioni gravissime e prognosi riservata per un 60enne di Torre del Greco che questa mattina si è lanciato da un balcone del nosocomio cittadino.L’uomo - originario di Santa Maria la Bruna, periferia torrese - ha riportato fratture multiple, in particolare al femore e alla spalla e anche diverse lesioni interne.Dalle prime informazioni emerge che si tratta di un operaio che, in preda alla disperazione, avrebbe deciso di togliersi la vita. Sul posto ci sono gli agenti di polizia del commissariato torrese, guidati dal dirigente Davide Della Cioppa.