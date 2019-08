Raffaele Fusco, 30enne di Cardito già noto alle forze dell’ordine, si era intrufolato in un Parco Residenziale su via Salicelle e si era messo ad armeggiare vicino a una “Panda”. Ma qualcuno, sebbene fosse notte inoltrata, lo ha notato ed ha chiamato il 112. Nel frattempo Fusco aveva smontato 2 pneumatici utilizzando una chiave a tubo ed un cric ma i carabinieri della stazione di afragola gli hanno impedito di compiere il reato e lo hanno arrestato per tentato furto. gli arnesi da scasso sono stati sequestrati, la refurtiva restituita al proprietario. L’arrestato è ai domiciliari.

Venerdì 2 Agosto 2019, 14:40

