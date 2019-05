Tentano di fare irruzione in un box nel Napoletano: ladri colpiti da una scossa elettrica

Sabato 11 Maggio 2019, 18:48

Si erano appoggiati alle serrande di alcuni box in cui avevano deciso di fare irruzione. I ladri, però, sono stati colpiti da una scarica elettrica e sono scappati desistendo dal loro intento. E' accaduto a Marano, in un parco di via Tevere, zona di recente teatro di numerosi furti e tentativi di furto. "Uno dei malviventi - spiega un residente della zona - ha preso la corrente quando si è avvicinato alla serranda del mio box". I ladri, forse inesperti, prima di essere colpiti dalla scossa elettrica che li ha messi in fuga, sarebbero riusciti a fare irruzione in altri locali del condominio, ma senza tuttavia riuscire a trafugare alcunché.