Rubare la cassa del bancomat e fuggire via col bottino senza dare troppo nell'occhio. È stato questo il tentativo di furto che i malviventi hanno cercato di mettere a segno presso un istituto di credito a Posillipo, su via Petrarca. Il piano criminale però è andato in fumo e l'intervento della Polizia di Stato sul posto ha impedito ai ladri che sono fuggiti, di sradicare la cassa.