Sabato 6 Gennaio 2018, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 16:03

Un'anziana è finita in ospedale dopo aver subito un tentativo di scippo, questa mattina su corso Garibaldi. La vittima di 81 anni è stata aggredita ed ha sbattuto la testa sul pavimento stradale, dove è stata trascinata riportando diversi politraumi in varie parti del corpo. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino e i malviventi, nonostante l'aggressione, non sono riusciti a portare a casa il bottino ma hanno lasciato l'anziana tramortita a terra. I medici del Loreto Mare, dove la vittima è stata assistita, le hanno diagnosticato un trauma cranico e politraumi per un referto di 10 giorni, oltre a varie escoriazioni e tumenfazioni al volto.