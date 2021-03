Tentano di sfondare la vetrina della banca con un ariete: rapina sventata dai carabinieri

Tentata rapina questo pomeriggio a Qualiano. Un gruppo di malviventi ha tentato di sfondare la vetrina della banca Ubi di piazza Kennedy. I banditi sono giunti sul posto a bordo di una macchina ad orario di chiusura. In pochissimi secondi si sono avvicinati alle vetrine e hanno tentato di sfondarle con un ariete. Dall'interno però hanno immediatamente allertato i carabinieri che sono giunti sul posto in pochi minuti sventando di fatto l'assalto. I ladri si sono dileguati in pochi secondi facendo perdere le proprie tracce. I militari dell'arma della locale stazione stanno ora vagliando le immagini di videosorveglianza della filiale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.