Sabato 16 Marzo 2019, 17:09

Tentano di vandalizzare lo stadio, messi in fuga dai cittadini e dalle forze dell'ordine. Almeno sei ragazzi incappucciati e in sella a tre scooter hanno scavalcato il muro di cinta del cantiere dello stadio De Cristofaro di Giugliano con l'intento di vandalizzare la struttura. Alcuni residenti li hanno visti e allertato le forze dell'ordine e il sindaco Poziello che è giunto sul posto. I giovani sono immediatamente fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nel cantiere anche i titolari della ditta che sta occupando dei lavori di restayling che hanno controllato se fossero stati danni. Per fortuna il tentativo di vandalizzare la struttura è stato sventato.