Tentano rapina e picchiano titolare di supermercato con spranga di ferro nel Napoletano

Momenti di panico a Giugliano nel quartiere residenziale di via Casacelle. Due uomini hanno tentato di rapinare un supermercato della zona armati di una spranga di ferro. Dopo la fuga sono stati però individuati e arrestati dai carabinieri di Giugliano. In manette per rapina aggravata in concorso, ci sono finite 2 persone di origine africana, di 25 e 23 anni.

I fatti ieri sera. I due hanno fatto irruzione in un supermercato di via Casacelle e hanno intimato il proprietario di consegnare tutto l’incasso della giornata. Quando l’uomo si è rifiutato i due malviventi lo hanno colpito con una spranga di ferro.

La vittima però non si è arresa e con tutte le forze rimastegli è riuscito a cacciare i ladri. I banditi non contenti, durante la fuga, hanno lanciato alcune bottiglie di vetro contro il negozio. A quel punto sono stati avvisati i Carabineiri che dopo pochi minuti hanno trovato i due migranti a pochi metri dal supermercato. Sono stati subito identificati e condotti in carcere.