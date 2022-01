Tentata estorsione a commerciante: arrestato 41enne, incastrato dal video

Un 41enne è stato arrestato a Casavatore per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. A far scattare l'inchiesta che lo ha coinvolto la denuncia sporta a dicembre 2021 da un commerciante napoletano, nel settore degli elettroutensili, a cui era stata avanzata una richiesta di denaro per poter proseguire l’attività senza problemi. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, e grazie alle attività investigative svolte dai militari, sono stati ricostruiti i momenti in cui si è consumata la tentata estorsione, con acquisizione di gravi indizi di colpevolezza.



APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, pestaggio vicino allo stadio: 21enne arrestato L'OPERAZIONE Bomba a mano e pistole rubate sequestrate in un deposito di gas L'OPERAZIONE Furto di rame nel centro commerciale, arrestati due napoletani