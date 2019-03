Martedì 12 Marzo 2019, 16:23

Ricercato da otto mesi, 39enne arrestato dai carabinieri: incastrato dalla telefonata della madre alla quale voleva estorcere soldi. E' stato arrestato grazie alla telefonata della madre al 112 perchè la minacciava per estorcerle dei soldi. E così che i carabinieri della Compagnia di Giugliano diretti dal capitano Coratza hanno arrestato il latitante Gianluca Panzariello, 39enne di Giugliano. L'uomo era latitante dal luglio dello scorso anno in quanto era ricercato perchè doveva espiare una condanna a due anni e due mesi per furto in abitazione e truffa commessi in provincia di Trieste. E' stato ammanettato e rinchiuso a Poggioreale.