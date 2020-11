Una tentata estorsione avvenuta durante il periodo di lockdown. I carabinieri della Compagnia di Giugliano, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Dda di Napoli, hanno arrestato Giuseppe Turco, 45enne di Villaricca, considerato contiguo al clan camorristico “De Rosa”, egemone a Qualiano e comuni limitrofi.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di una tentata estorsione continuata ai danni di un commerciante della zona a cui, evocando il nome dei “compagni”, aveva formulato diverse richieste di denaro.

In particolare, il 45 enne, dall’inizio dello scorso mese di maggio, aveva più volte avvicinato il commerciante impegnato nei lavori di ristrutturazione per aprire la sua attività, invitandolo a “farsi vedere” per regolarizzare la sua posizione e transitando quotidianamente, con fare intimidatorio, davanti all’esercizio. A quel punto, però, l’imprenditore, non potendone più, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinier e denunciare tutto.

