LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rapina al distributore di carburanti non va in porto. I banditi sono entrati in azione nella tarda serata di ieri a, in via Lazio, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri. A fare irruzione nel distributore, aperto soltanto pochi giorni fa, sarebbero stati almeno due malviventi, uno dei quali armato.La prontezza di riflessi di uno degli operai in servizio, che si sarebbe allontanato repentinamente, e l'arrivo di una pattuglia dei militari dell'Arma ha fatto sì che i banditi desistessero dal loro intento. I malviventi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Indagano i militari della