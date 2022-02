Tentata rapina con la scacciacani: bloccato rapinatore napoletano

Giovanissimo rapinatore identificato in via Ferrante Imparato, periferia orientale della città. Il 20enne, armato di pistola, vuole denaro e cellulari, minaccia tre persone ma resta spiazzato, quando le vittime fuggono. E le tre persone incrociano pure una pattuglia dei carabinieri e chiedono aiuto. Il napoletano, pronto ad agire con un passamontagna calato sul volto, viene individuato nella stessa strada. Sul marciapiede, c'è ancora la scacciacani calibro 38, senza tappo rosso e 5 cartucce nel serbatoio utilizzata per il colpo andato male.

