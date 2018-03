Giovedì 15 Marzo 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 11:31

Un 19enne napoletano è finito in ospedale per le ferite causate dal calcio di una pistola, brandita dai rapinatori che ieri sera lo hanno aggredito. Il giovane si trovava con la sua fidanzata nei pressi dell'area delle tribune dello Stadio San Paolo a Fuorigrotta, quando alla loro auto si sono avvicinati due uomini che hanno tentato di rapinarli.La vittima ha cercato di difendersi dall'aggressione di uno dei due malviventi che lo ha colpito ripetutamente con il calcio della pistola che impugnava. L'episodio è accaduto intorno alle 22 ed il 19enne è stato assistito all'ospedale San Paolo dove i medici gli hanno suturato alcune ferite sul volto, nella regione frontale.La coppietta ha riferito alle forze dell'ordine di essere stati aggrediti a scopo di rapina dai malviventi che poi sono fuggiti via, dopo aver colpito il ragazzo al volto. La zona che circonda lo stadio San Paolo diviene nelle ore serali e in tarda notte, un luogo di ritrovo per le coppie che si appartano nelle automobili e sono facili bersagli di rapine e aggressioni.