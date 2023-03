Napoli, accoltellò un coetaneo allo stadio: 17enne arrestato per tentato omicidio

La polizia di stato ha eseguito un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli, che dispone la misura della custodia cautelare in un istituto di pena minorile per un ragazzo di 17 anni, indagato per concorso in tentato omicidio. La misura cautelare è stata emessa dopo le indagini condotte dalla squadra mobile in relazione all’episodio avvenuto nella serata del 11 gennaio scorso presso lo stadio comunale Landieri in zona Scampia quando è stato accoltellato con diversi fendenti all’addome un sedicenne.

Nell’immediatezza dei fatti sono stati acquisiti gravi indizi a carico di un altro ragazzo di 16 anni che la sera stessa dell'accaduto è stato tratto in arresto in flagranza. L’indagine poi ha permesso di ricostruire come l’aggressione sia stata scaturita da una lite per futili motivi avvenuta nel mese di settembre.

I successivi approfondimenti hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti acquisendo gravi indizi di colpevolezza anche sul 17enne che ha partecipato attivamente alla violenta aggressione.