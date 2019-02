Plebiscito, sì alla tutela no all'immobilismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 21 Febbraio 2019, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Io credo che ci siano momenti della vita di ognuno di noi nei quali bisogna prendere una posizione e far sentire la propria voce. Sia come singoli cittadini che come corpo civico. E credo che oggi Napoli viva uno di questi momenti. La guerra che il ministero dei Beni e delle Attività culturali ha ingaggiato con il Comune di Napoli contro le griglie di areazione in piazza del Plebiscito è uno di quei momenti nei quali le decisioni non vanno semplicemente subite. E credo che ognuno di noi, ogni cittadino di Napoli e tanto...