Caivano, Teresa morta di cancro a 52 anni: il ricordo commosso di don Maurizio Patriciello

Una foto di Teresa sorridente in una bella giornata trascorsa al mare, così don Maurizio Patriciello ha voluto ricordare Teresa Scuotto, vittima del cancro a 52 anni. «Che bella foto! Un giorno di meritato riposo al mare, Teresa sorridente come sempre, ieri sera, ha sciolto le vele. Addio, Teresa. Abbiamo pregato e sperato insieme. Insieme siamo stati divorati dalla sete di giustizia e di verità. Insieme abbiamo lottato perché la Terra dei Fuochi smettesse di mietere vittime. Adesso che sei al cospetto del buon Dio, non ci abbandonare. Continua a farci compagnia. Addio, Teresa. Solo la certezza della vita eterna può sciogliere lentamente il nodo che ci serra la gola e il cuore. Addio, Teresa. Padre Maurizio o la mia stella cometa come amavi chiamarmi tu».

Nella parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde, che era la chiesa che amava frequentare anche la donna, si è pregato tanto in questi giorni per lei. Poi ieri sera la terribile notizia.«Arrivederci in paradiso, Teresa. Padre Maurizio e la tua comunità, San Paolo Apostolo’ in Caivano». E proprio nella parrocchia a lei cara, domani saranno celebrati i funerali. La donna sempre il prima linea per difendere la sua terra dall'inquinamento insieme alla comunità di padre Maurizio. «E anche tu, Teresa, sei volata via. Cancro. Il maledetto cancro che ci inchioda e ci trafigge. Addio, Teresa. E grazie. Hai amato Gesù su questa terra. Adesso lo contempli faccia a faccia. Prega per noi, Teresa. Padre Maurizio Patriciello». Tanta la commozione sui social, e proprio tra le centinaia di commenti ai post con cui padre Maurizio ha voluto ricordarla si legge. «Teresa amica di tutti! La tua signorilità ti distingueva e ti rendeva amabile! Hai lottato contro la iena che ti divorava, con una forza sovraumana, che tu stessa dicevi il Signore mi dà il coraggio di non mollare mai! La nostra comunità piange un’amica, una sorella, una stella luminosa! Ora prega per noi tutti, in particolare per padre Maurizio, che ti ha voluto sempre bene!».