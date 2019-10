CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 09:27

Il vicesindaco Enrico Panini s'è, presentato a Roma, davanti al grattacielo a strisce bianche e blu che ospita il quartier generale dell'Inail, s'è seduto al tavolo del direttore generale Lucibello e gli ha presentato un'offerta immobiliare: volete comprare le Terme di Agnano?Bisogna fare in fretta a liberarsi dei pezzi pregiati del patrimonio immobiliare, altrimenti i conti del Comune non si rimetteranno mai in sesto; negli anni passati il bilancio preventivo era rimpolpato con la promessa che sarebbero entrati milioni a vagonate grazie alle cessioni di strutture e palazzi. Milioni che dal consuntivo sono regolarmente stati cassati perché nessuno ha comprato i gioielli immobiliari di Palazzo San Giacomo. Così s'è resa necessaria un'accelerata che ha generato la missione a Roma del 18 settembre per tentare di liberarsi di uno dei pesi più insostenibili, le Terme di Agnano, appunto.