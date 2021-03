Terme di Baia, iniziati i lavori di recupero e restauro del muro perimetrale crollato

BACOLI. Sono partiti questo pomeriggio le attività di messa in sicurezza della porzione di struttura oggetto di un distacco nella serata di venerdì scorso nelle Terme Romane di Baia.

Lago d'Averno, crolla la banchina del lungolago dopo le esondazioni

«Abbiamo iniziato oggi e nei prossimi giorni lavoreremo sulla struttura di sostegno alla muratura per poter avviare, in seguito, il recupero del materiale distaccato, l'intervento di restauro e l'indagine per comprendere le reali cause del cedimento» ha fatto sapere con una nota la direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

