Terna: «A Napoli mini-interventi e stop nei weekend: non ci saranno code»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Fischetti, è responsabile della direzione territoriale Centro Sud di Terna: 58 anni, esperienza di lungo corso nella società, parla con piacere dei cantieri di Napoli perché sa che la città apprezzerà i benefici dei lavori e, soprattutto, è convinto che i napoletani non avranno gravi disagi: «Ce la metteremo tutta», sorride.«E invece non deve esserlo. Gli interventi saranno puntuali e metodici: il cantiere avanzerà a porzioni brevi, verrà aperto di buon mattino e alla sera ogni cosa sarà al suo posto, con la strada nuovamente a disposizione, per poi ricominciare il mattino successivo con le stesse modalità».«Certo, sappiamo che la passeggiata a via Caracciolo è importante per i napoletani e lasceremo libera la strada durante i fine settimana. Così come limiteremo gli interventi lungo via Partenope dove andremo via il giovedì sera per non mettere in crisi i locali che affacciano sul lungomare».«Si tratta di interventi importanti e non differibili, bisogna sostituire i cavi dell'alta tensione che si trovano proprio lungo quel percorso. Comunque ogni decisione è stata presa assieme all'Amministrazione e con gli uffici tecnici: un lavoro di concertazione partito molti mesi fa per riuscire a trovare la soluzione di cantiere più sostenibile e meno impattante per la viabilità e per i cittadini».«È la nostra maniera per farci sentire realmente al servizio delle persone. È chiaro che un cantiere genera qualche difficoltà alla circolazione, però vogliamo che ognuno possa ottenere una risposta ad eventuali domande sulla necessità di effettuare questi lavori, ecco perché nei giorni di avvio degli interventi ci saranno tecnici di Terna presso le aree di cantiere, pronti a rispondere ad ogni eventuale domanda dei cittadini».«Eseguiremo opere anche lungo il marciapiede di gran parte del lungomare. In questo caso si tratta di lavori a titolo compensativo in favore della città: rifaremo interamente il marciapiede da Mergellina a piazza Vittoria nel tentativo di restituire ai napoletani il lungomare bello com'è adesso e, se ci riusciremo, anche più bello».«No, non sarà così. Abbiamo grande attenzione al rispetto dei tempi di lavoro e, soprattutto, desideriamo mantenere ogni impegno preso con il territorio: a metà marzo il lungomare sarà liberato dai cantieri di Terna e la città potrà dimenticare presto i piccoli disagi. In compenso la sostituzione dei vecchi cavi dell'alta tensione sarà completata e i benefici in favore del territorio saranno tantissimi».«Io dico solo che Terna è a disposizione dei cittadini e rilancio l'invito ai napoletani: se avete dubbi o domande su quel che accade al lungomare venite a trovarci, siamo pronti ad ascoltarvi e a rispondere».