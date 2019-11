Terna scende in campo per la Campania e apre a Napoli il primo Innovation hub nel Sud Italia, il secondo sul territorio nazionale. Dopo Torino infatti l’azienda operatrice nel settore della trasmissione di energia elettrica ha inaugurato questa mattina, alla presenza di Paola Pisano - alla sua prima visita a Napoli nelle vesti di ministro dell'Innovazione del governo Conte Bis - un nuovo incubatore di idee che con il coinvolgimento di università, startup e imprese sviluppi progetti sul «Digital to People», la trasformazione digitale dei processi aziendali e l’innovazione degli strumenti nell’area risorse umane e dell’organizzazione.

Sono già 6 le startup - tra cui una campana- selezionate per la realizzazione di app per ottimizzare la sicurezza e la formazione del personale. Il progetto fa parte del percorso di innovazione e digitalizzazione che vedrà Terna investire circa 700 milioni di euro nei prossimi cinque anni in tutta Italia.



«Abbiamo un piano industriale che vale 6,2 miliardi di euro in cinque anni per l'Italia, investimenti importanti per la Campania per 500 milioni di euro - ha detto per l’occasione Luigi Ferraris, ad di Terna - Siamo una azienda già investitrice, molto coinvolta nella realtà di ogni giorno delle zone in cui siamo presenti. In termini occupazionali, abbiamo un grosso contributo perché ogni anno investiamo nel paese 1.2 miliardi di euro. Se traduciamo, come stima di massima, in termini di posti, tra diretti indiretti, considerando l'indotto ogni anno contribuiamo in termini occupazionali per 15mila unità».

Nel corso dell'inaugurazione, è stato anche lanciato un nuovo concorso che ha l'obiettivo di coinvolgere professionisti locali nella progettazione di stazioni elettriche integrate sul territorio. «Napoli è importante, non ci dimentichiamo che la terza città in Italia in termini di nuove start up - ha proseguito Ferraris - C'e' una creativita' estremamente viva che va valorizzata e utilizzata anche da parte nostra. L'Innovation Hub di Napoli è la conferma dell'importanza di questa citta' e della regione». Si parte proprio dalla Campania, dove a Capri, Terna ha gia' realizzato una stazione progettato in armonia con l'ambiente nel quale si inserisce. «Questo percorso di innovazione - ha concluso - ha l'obiettivo di creare sinergie tra le persone e le professionalita' di Terna e le eccellenze del territorio per sviluppare idee e percorsi innovativi a beneficio di una rete elettrica che sia moderna, efficiente, flessibile e sostenibile, in grado di favorire la transizione energetica in atto».

Un territorio, il Mezzogiorno, che però fa ancora i conti con il digital divide, tema che sembrerebbe essere sul tavolo del nuovo ministro Pisano, nell’ottica di livellare i servizi di connettività in tutte le aree di Italia. «C'e' ancora un gap sull'alfabetizzazione digitale nel Paese. Stiamo scrivendo una strategia e mettendo in lista una serie di attività. Il nostro Paese ha il problema di utilizzo delle tecnologie e della connettività in alcune zone - ha evidenziato il ministro - Sono tutti problemi che vanno affrontati. L'infrastruttura tecnologica deve arrivare in alcune zone sia con la banda, sia magari con altre innovazioni, per esempio il 5G. La prima cosa è dare la connettivitaà a tutti. La seconda è riuscire a dare servizi che possono essere utilizzati agevolmente dai cittadini. Faremo emergere regioni come la Campania e città come Napoli, già punte di eccellenza nel settore».



Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di far diventare l’innovazione "una misura strutturale del Paese perché può davvero incidere in quello che è l'aumento dei posti di lavoro e la competitività» e del ruolo che il pubblico dovrebbe avere come "attore principale nella partnership con le grosse aziende e con l'azienda in generale sull'innovazione, deve essere un soggetto che fa domanda di innovazione e che offre innovazione. ​La pubblica amministrazione e lo Stato devono diventarne il motore».

