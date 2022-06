Terna, via ai lavori da 40 milioni per il nuovo elettrodotto tra Sorrento e i Lattari

Terna avvia i lavori per l'interconnessione a 150 kV «Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere». L'intervento - per il quale la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà circa 40 milioni di euro all'interno di un piano strategico che solo in Campania porterà fino al 2025 ad investimenti per un miliardo e 132 milioni di euro - prevede la realizzazione di 23 chilometri di nuove linee elettriche aeree e di 12 chilometri in cavo completamente interrato. Una volta ultimate le opere per il nuovo elettrodotto sarà possibile demolire la quasi totalità delle linee elettriche a 60 kV, risalenti agli anni Sessanta del secolo scorso, presenti nel territorio della penisola sorrentina. E questo porterà importanti benefici anche in termini paesaggistici, considerando che saranno rimossi oltre 160 sostegni per un totale di circa 60 chilometri di vecchie linee. Il progetto, ormai in fase di conclusione, rappresenta dunque anche una grande opera di disinquinamento ambientale.

Grazie a Terna, Sorrento sarà il primo Comune completamente privo di tralicci di alta tensione. Senza dimenticare l'obiettivo primario dell'intervento: garantire all'intera Costiera un approvvigionamento elettrico efficiente, attraverso una stazione servita da due linee in cavo da 150mila volt. Infrastruttura che consentirà di dire addio ai blackout in tutto il comprensorio poiché ogni stazione primaria del territorio avrà una doppia alimentazione a 150 Kv e l'interruzione di una linea non rappresenterà più un problema. L'elettrodotto collegherà la nuova stazione elettrica di via San Renato, a Sorrento, alle esistenti cabine primarie di Vico Equense, Agerola e Lettere. Oltre a questi Comuni, saranno coinvolti dalla linea che si andrà a realizzare anche Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, sempre in provincia di Napoli, e Positano in provincia di Salerno. I lavori prenderanno il via dal Comune di Piano di Sorrento. La nuova opera interesserà anche il Parco dei Monti Lattari, che abbraccia buona parte della penisola sorrentino-amalfitana. All'interno dell'area naturale protetta saranno installati 36 nuovi sostegni, a fronte di 55 demolizioni per oltre 20 chilometri di vecchie linee. Durante i lavori di rimozione all'interno della zona di competenza del Parco, i tralicci saranno elitrasportati e non saranno realizzati grandi impianti di cantiere, a salvaguardia dell'ecosistema floristico e faunistico presente nell'area naturale. A questo proposito Terna ha attivato una proficua collaborazione con l'Ente Parco per individuare le migliori pratiche realizzative nel pieno rispetto dell'ambiente.

L'intervento, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, rientra nel più ampio piano di riassetto della rete elettrica che serve la penisola sorrentina, di cui fanno parte anche il secondo collegamento tra l'isola di Capri e la terraferma e la stazione elettrica di Sorrento appena completata. «La nuova interconnessione - spiegano da Terna - consentirà di aumentare l'affidabilità del sistema elettrico della penisola sorrentina e di superare il livello di tensione di 60 kV, non più adeguato ad assicurare la sicurezza, la resilienza e la qualità del servizio di trasmissione elettrica dell'area».