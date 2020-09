Piromane appicca il fuoco nel Napoletano, ripreso dalle telecamere

Un piromane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ad Acerra ( Napoli), in piena «Terra dei fuochi», mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie per poi allontanarsi frettolosamente. L' incendio, grazie ad uno dei 53 occhi elettronici presenti sul territorio, è stato spento sul nascere, in quanto i vigili urbani hanno subito allertato il locale nucleo di Protezione civile, che ha spento le fiamme. La Polizia Municipale hanno cercato l'uomo, e stanno provando a rintracciarlo in collaborazione con Polizia e carabinieri. Dalle immagini - ha detto il sindaco Raffaele Lettieri - «si vede l'uomo mentre supera l'incrocio tra via dei Normanni e via Seminario, per poi tornare indietro e dare fuoco alle sterpaglie». «C'è una precisa strategia contro la nostra città - ha concluso Lettieri - e i cittadini devono essere uniti contro chi vuole il male di Acerra». © RIPRODUZIONE RISERVATA