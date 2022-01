Terra dei fuochi, sequestri e denunce tra Caserta e Napoli

Sono 8 le attività imprenditoriali e commerciali (di cui 2 sequestrate) a cui sono state comminate complessivamente 26.000 euro di sanzioni amministrative, 2 persone denunciate, 2700 metri cubi di rifiuti posti sotto sequestro, 950 metri quadri di aree sequestrate. Questi i risultati ottenuti il 19 gennaio 2022 durante l’Action Day, operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali, eseguita nel comune di Marcianise (Caserta) con l’impiego di 12 equipaggi per un totale di 28 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito italiano, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, carabinieri forestali, polizia provinciale di Caserta, polizia metropolitana di Napoli, oltre a unità dell’Asl di Caserta, dell’Arpac e unità per la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Durante l'Action Day di Afragola, il 20 gennaio, invece, sono state 8 le attività imprenditoriali e commerciali (di cui 1 sequestrata) a cui sono state comminate complessivamente oltre 32.000 euro di sanzioni amministrative, 5 persone sanzionate, 40 metri cubi di rifiuti posti sotto sequestro e un’area complessiva di 1000 metri quadri sequestrata. L'operazione di controllo è stata effettuata con l’impiego di 16 equipaggi per un totale di 41 uomini messi in campo congiuntamente dall’esercito italiano, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, carabinieri forestali, polizia municipale di Afragola, polizia metropolitana di Napoli, oltre a unità per la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due Questure e con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia «Terra dei fuochi».