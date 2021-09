Terra dei fuochi, aumentano i roghi tossici: più 30 per cento

«Con riferimento al settore del ciclo dei rifiuti che, come confermato anche nell'ultimo Rapporto Ecomafia 2020 pubblicato da Legambiente resta uno dei principali business delle ecomafie in Campania appare significativo il fatto che in un anno si siano consumati 1.930 reati legati agli sversamenti illeciti e che nella Terra dei fuochi compresa tra le province di Napoli e Caserta siano stati segnalati dal Corpo dei vigili del fuoco circa 2000 roghi in un anno con una media di cinque/sei segnalazioni al giorno e un aumento di circa il 30% di quelli tossici rispetto all'anno precedente». È quanto emerge dal rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia.

