Roghi, il piano non decolla: a marzo peggio di un anno fa

La speranza, dopo quasi vent'anni di roghi tossici, era di raggiungere la quota zero. Ovvero nessun rogo, nessun incendio di rifiuti, una pietra tombale sull'inquinamento ambientale. E invece non è così, anzi. Le fiamme continuano a levarsi e si registra addirittura un aumento rispetto allo scorso anno. I numeri parlano chiaro e almeno quelli non tradiscono le aspettative di migliaia di persone che da anni attendono la fine di un fenomeno di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati