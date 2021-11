Attività interforze in Terra dei Fuochi: 16 cittadine sottoposte a controlli

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive, il raggruppamento “Campania” dell’esercito italiano, nell’ambito della “Terra dei Fuochi” ha svolto un controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Terra dei fuochi, con gli ecodroni dimezzati i roghi nel Nolano CONTRO L'ILLEGALITÀ Napoli, operazione alto impatto a Porta Capuana: controlli, denunce,... IL RAPPORTO Legambiente: «Campania maglia nera per i reati compiuti dalle...

In particolare: a Cicciano in due giorni di pattugliamento, sono state identificate 32 persone di cui 11 sanzionate, 32 veicoli controllati, sanzioni comminate per un totale di 1034,00 euro. A Caivano, sono stati effettuati sopralluoghi nelle aree dove hanno segnalato roghi e sversamenti di rifiuti.

A Quarto,sono state 15 le persone identificate di cui 3 sanzionate, 8 veicoli controllati e sanzioni comminate per un totale di 241,00 euro. A Cimitile sono state 52 le persone identificate di cui 1 sanzionata, 45 veicoli controllati, per un totale di 295,00 euro di sanzioni comminate. I controlli sono proseguiti anche a Visciano, Grumo Nevano, Mugnano di Napoli, Cardito, Qualiano, Grazzanise, San Tammaro, Capua, Lusciano, Marcianise.

A Napoli centro, invece, sono stati effettuati controlli presso 4 attività imprenditoriali e commerciali. L'attività si è svolta in due giornate nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta.

L'operazione scaturisce dalle segnalazioni dei cittadini sui numerosi abbandoni di rifiuti speciali, scarti di lavorazioni e componenti meccaniche, grazie alle quali è stata controllata, sanzionata e sottoposta a sequestro una azienda di carrozzeria e autofficina completamente priva di autorizzazioni di qualsivoglia genere. Sono state, inoltre, sanzionate 7 persone di cui 5 denunciate, 4 veicoli controllati, e sequestrati rifiuti pericolosi e non. Le sanzioni comminate ammontano a un totale di 11704,00 euro.