Terra dei fuochi, nuovi controlli tra Napoli e Caserta contro l'abbandono illecito di rifiuti

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’esercito italiano impiegate per l’operazione Terra dei Fuochi nell’Action Day (operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali).

I militari dell’esercito italiano, unitamente alle forze dell’ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di San Felice a Cancello, dove è stata sequestrata 1 attività commerciale a cui sono state comminate complessivamente 174.133,00 euro di sanzioni amministrative, 5 persone identificate (di cui 2 denunciate e 2 sanzionate), 3 veicoli controllati, mentre in una attività congiunta con la Polizia Locale di Casalnuovo sono state comminate complessivamente 96.580,00 euro di sanzioni amministrative, 3 persone identificate di cui 1 sanzionata.

In tutto 11 equipaggi impiegati per un totale di 25 uomini messi in campo congiuntamente dall’esercito italiano su base 8° reggimento bersaglieri, polizia di Stato di Maddaloni, carabinieri di Maddaloni, polizia Metropolitana di Napoli, guardia di finanza di Marcianise, guardia di finanza Roan di Napoli e polizia provinciale di Caserta oltre che Asl di Caserta e Arpac.

Nuovi controlli effettuati dai militari dell’esercito italiano, unitamente alle forze dell’ordine per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Giugliano in Campania. Qui sono state controllate 5 attività imprenditoriali e sequestrate 2 attività commerciali a cui sono state comminate complessivamente 412.344,00 euro di sanzioni amministrative, 10 persone sono state identificate (di cui 2 denunciate e 2 sanzionate), 6 i veicoli controllati e sanzionati.

Sono stati impiegati 11 equipaggi per un totale di 27 uomini messi in campo congiuntamente dall’esercito italiano su base 8° reggimento bersaglieri, polizia di Stato di Giugliano in Campania, carabinieri di Giugliano in Campania, carabinieri Forestali di Pozzuoli, polizia metropolitana di Napoli, Icqrf Italia Meridionale – Antifrode alimentare, gdf territoriale di Giugliano in Campania.

A supporto delle attività operative sul terreno sono stati impiegati un equipaggio Roan (Reparto operativo aeronavale) della guardia di finanza di Napoli e un equipaggio dell’esercito utilizzante un drone (aeromobile a pilotaggio remoto) che a premessa e durante le operazioni hanno consentito il controllo aereo e la ricerca informativa sui siti sottoposti a verifica, con sorvoli aerei volti ad individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le Questure di Napoli e di Caserta e con le altre forze di polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.