Terra dei Fuochi, controlli e sequestri: quattro aziende chiuse tra Napoli e Caserta

A seguito di costante controllo del territorio e delle arterie e vie di comunicazione principali e secondarie, nell’ultima settimana è stata condotta una vasta ed articolata operazione interforze in «Terra dei Fuochi» che ha portato alla chiusura di aziende, sequestro di aree e ad elevate sanzioni amministrative.

Coordinati e diretti dal Vice Prefetto Filippo Romano, Esercito, Roan della Guardia di Finanza e Forze di Polizia hanno individuato siti, aree ed aziende che sono state controllate nell’ambito di un’ampia e capillare operazione fra l’11 e il 16 ottobre. Il Raggruppamento «Campania» dell’Esercito Italiano, guidato dal Comandante del Terzo Reggimento Bersaglieri, ha pianificato, coordinato e condotto la «Green Heart», operazione interprovinciale ed interforze che, con il deciso e determinato apporto delle Forze dell’Ordine e Polizie locali, ha esitato in ammende per oltre 400 mila euro, alla verifica di 7 attività commerciali di cui 2 sequestrate, al controllo di 51 veicoli di cui 19 sequestrati, 7 persone sanzionate e 3 denunciate.

A seguito di un costante e capillare controllo e monitoraggio del territorio, individuate le aree d’interesse dalle pattuglie a terra ed attraverso strumenti operanti nella terza dimensione dagli specialisti del «41° Cordenons» dell’Esercito Italiano, sono scattati, coordinati, i controlli a tappeto. L’ 11 ottobre a Casoria con la Polizia Metropolitana di Napoli, il 12 ottobre a Casalnuovo con i Carabinieri della competente stazione territoriale ed i Carabinieri Forestali di Marigliano, il 13 ottobre a Caserta con la Municipale ed i Vigili del Fuoco, e il 16 ottobre a Capodrise con i Carabinieri Forestali di Marcianise. Inoltre, nel corso di attività di controllo del territorio dell’Esercito, 2 individui, nei comuni di Terzigno e San Paolo Bel Sito, sono stati fermati e sanzionati per abbandono e illecito sversamento di rifiuti l’uno e per trasporto di rifiuti in assenza di formulario l’altro, con ammende quantificate in oltre 7 mila euro.

Il 13 ottobre, con ordinanza della Questura di Napoli, nei comuni di Mugnano e Calvizzano, i Carabinieri di Marano e Carabinieri Forestali di Pozzuoli, Polizia di Stato, Esercito, Polizia Metropolitana e Municipale di Mugnano con la Guardia di Finanza di Giugliano, hanno effettuato controlli ed elevato sanzioni amministrative per quasi 19 mila euro. L’azione costante ed incisiva dell’Esercito e delle Forze dell’Ordine che operano nella «Terra dei Fuochi» e che anche in questo caso hanno inferto un duro colpo nella lotta al contrastato dell’illecito smaltimento di rifiuti ed al fenomeno dei roghi nelle provincie di Napoli e Caserta, è la più forte risposta dello Stato alle istanze di cittadini, imprese che operano nella piena legalità, istituzioni locali ed associazioni di cittadini.