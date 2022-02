Terra dei fuochi, nuovi controlli tra sequestri e multe: 5 le denunce

Proseguono le operazioni di controllo, per categorie produttive e specifiche aree territoriali, sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti.

Durante le Action Day (operazioni di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali) i militari dell’esercito, in concorso alle forze dell’ordine per l’operazione «Terra dei Fuochi», hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, rifiuti abbandonati in strada: due multe tra Pianura e... I CONTROLLI Action Day: controlli interforze nei comuni di Castel Volturno e... I CONTROLLI Terra dei Fuochi, nuovi controlli: decine di multe per smaltimento...

Nel corso dei controlli a San Giorgio a Cremano e nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, area orientale di Napoli, sono state controllate 6 attività imprenditoriali e commerciali (di cui 3 sequestrate) a cui sono state comminate complessivamente 18.500 euro di sanzioni amministrative, 2 persone denunciate e sanzionate, 1 veicolo sequestrato e un’area di 180 metri quadrati posta sotto sequestro.

Sono 8 gli equipaggi impiegati per un totale di 20 uomini messi in campo congiuntamente dall’esercito Italiano e dalle forze di polizia.

A supporto delle attività operative sul terreno è stato impiegato un drone dell’esercito che durante le operazioni ha consentito il controllo aereo e la ricerca informativa sui siti sottoposti a verifica. L’analisi delle immagini delle aree individuate e segnalate in fase di coordinamento ha portato al conseguimento dei risultati operativi conseguiti.

Durante l’Action Day nel comune di Cesa, dove sono state controllate 7 attività imprenditoriali e commerciali (di cui 3 sequestrate) a cui sono state comminate complessivamente 99.628 euro di sanzioni amministrative, 18 persone sanzionate (di cui 3 denunciate), 2 veicoli sanzionati e sequestrati, 1.400 metri quadrati di area sequestrata e 30 metri cubi di rifiuti sequestrati.

15 gli equipaggi impiegati per un totale di 35 uomini messi in campo.