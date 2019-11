Rifiuti tossici e incendi: mille metri di discarica nella Terra dei Fuochi nolana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove scarichi abusivi di rifiuti pericolosi, tra amianto, bitumi, vernici, pneumatici. Nove bombe ecologiche, alcune delle quali più volte incendiate e che l'altra sera sono state sequestrate lungo gli ottocento metri di, la strada-discarica che dal grande parco pubblico Giovanni Paolo II porta al cementificio di Pomigliano , un impianto molto contestato dagli abitanti della zona.Il maxi sequestro dei carabinieri forestali della stazione di Marigliano ha riguardato anche i canali di scolo delle acque piovane che solcano i margini della strada, canali zeppi di fanghi e scorie di ogni sorta. Sei degli sversatoi sequestrati si trovano a Pomigliano, gli altri a Sant'Anastasia . Ieri intanto i carabinieri forestali hanno notificato il provvedimento di sequestro presso gli uffici addetti al controllo e alla tutela dell'ambiente dei due Comuni.Ora il pallino si trova nelle mani dei pubblici ministeri della, che dovranno avviare l'indagine e capire che cosa sia successo e cosa stia ancora succedendo in quella strada abitata e ancora coltivata a ortaggi e frutteti. Una strada divenuta nel corso dei decenni un gigantesco inghiottitoio di qualsiasi schifezza. Qualche anno fa la Città Metropolitana vi fece installare le telecamere ma a giudicare dai risultati la videosorveglianza sistemata a otto metri di altezza ha fatto registrare il più classico dei flop. «Ci aspettiamo che la Procura di Nola spera nel frattempo l'avvocato, esponente dell'associazione ecologista Fare Ambiente e residente in zona - indaghi sulla provenienza dei rifiuti ritrovati e che individui i responsabili dello scempio. Il comitato La salute dei cittadini ha presentato numerose denunce alle quali però nè il Comune di Pomigliano nè altre autorità interessate hanno mai dato seguito. Sono tutti rimasti immobili di fronte a questa situazione che si trascina da troppi anni».Appena il 28 settembre scorso gli abitanti di via Ciccarelli sono stati protagonisti di un corteo di protesta. «Invitammo anche i sindaci - racconta Della Corte - ma venne solo quello di Sant'Anastasia. Il sindaco di Pomigliano non venne». Tira aria di mobilitazione. Questa è la zona dei roghi tossici, delle discariche abusive, dell'inceneritore, delle grandi fabbriche, delle polveri sottili da record. Un pezzo emblematico di Terra dei Fuochi popolato da mezzo milione di persone.Un triste primato regionale, questo delle polveri killer, che vede sul podio San Vitaliano al primo posto, e Pomigliano e Acerra , rispettivamente al secondo e al terzo. Dall'inizio dell'anno San Vitaliano ha fatto registrare 84 giorni di sforamento, 72 Pomigliano e 58 Acerra. Numeri impietosi se si pensa che per legge non si possono superare i 35 giorni di sforamento in un anno e che la super trafficata zona di piazza Garibaldi a Napoli, finora ha fatto registrare «solo» 27 sforamenti. Nemmeno il provvedimento delle targhe alterne (possono però circolare anche le vetture euro 5 e 6 ) imposto a partire dal settembre del 2018 dal sindaco di Pomigliano Russo è riuscito a ridurre drasticamente le polveri. Per stamattina dunque Fare Ambiente e il comitato «La salute dei Cittadini» hanno chiamato i sindaci: l'appuntamento è alle nove, nella ex distilleria di Pomigliano. Hanno dato la loro adesione i comuni di Marigliano, Somma e Sant'Anastasia.