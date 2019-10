Per il contrasto ai roghi tossici nella cosiddetta «Terra dei fuochi» un'operazione di controllo è stata condotta nei comuni di Pastorano, Capua, Vitulazio, nonché San Giorgio a Cremano e Mugnano di Napoli. In campo sedici equipaggi, per un totale di quarantadue unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell'Esercito, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Caserta, alla Polizia della Città Metropolitana di Napoli, agli ispettori dell'ARPAC, nonché alle Polizie locali di San Giorgio a Cremano e Mugnano di Napoli. Complessivamente sono state controllate 11 attività imprenditoriali e commerciali operanti nel settore tessile, della gestione e movimentazione di materiale ferroso, della lavorazione del legno, delle riparazioni meccaniche; 3 sono state sequestrate. 47 le persone controllate, delle quali 7 denunciate all'Autorità giudiziaria e 3 lavoratori in nero. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 24.000 euro. Sono state riscontrate illegalità nella gestione, smaltimento, tracciabilità e tenuta della documentazione di carico e scarico dei rifiuti, nonché casi di lavoro in nero. A San Giorgio a Cremano è stata sequestrata un'officina che operava abusivamente nonostante i sigilli apposti a seguito di un precedente controllo. L'individuazione degli obiettivi è stata effettuata anche grazie all'impiego dei droni da parte del Raggruppamento Campania dell'Esercito.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 13:56

