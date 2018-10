Terra dei fuochi, medici e infermieri: «A fare lo screening iniziamo noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aperitivo per sconfiggere il cancro. Perché davanti a un drink tra colleghi medici e infermieri la comunicazione è più efficace, arriva prima. E questo è importante tanto più quando si tratta di essere coinvolti in prima persona negli screening per la prevenzione delle forme più aggressive del cancro. È come dire all’utenza del servizio sanitario nazionale: «Se lo fanno loro, i medici, vuol dire che è utile, funziona per davvero». Con questo ambizioso obiettivo è partita ieri mattina, presso la sede centrale di via Padre Mario Vergara a Frattamaggiore, l’iniziativa dell’Asl Napoli 2 Nord «Noi per Primi», che punta a coinvolgere i 4000 dipendenti dell’azienda sanitaria, chiamati ad essere testimonial di salute, e soprattutto apripista direttamente coinvolti nelle campagne di screening per l’individuazione precoce del cancro alla cervice, alla mammella e al colon retto.