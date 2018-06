CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 09:08

Terra dei Fuochi e Ilva di Taranto, le priorità. Il neoministro Sergio Costa annuncia un nuovo provvedimento legislativo finalizzato, in particolare, a mettere in sicurezza i Comuni campani ad alto rischio inquinamento e tra i tanti comitati nati in questi anni si riaccende la speranza. Dovrebbe trattarsi di un decreto, al momento allo studio e dovrebbe essere pronto tra i dieci e i trenta giorni. Salvo imprevisti. Quello che sembra certo è che arriveranno nuovi fondi e che il governo non si occuperà solo dei suoli agricoli, come è stato fatto dalla legge del 6 febbraio 2014. Gli interventi non riguarderanno solo la Campania, ma anche altri siti fortemente inquinati. Ma quel territorio, compreso tra la provincia di Napoli e l’area sud-occidentale della provincia di Caserta e interessato dal fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, sarà certamente centrale negli interessi di Costa, che per anni ha setacciato quei siti da generale della Guardia Forestale prima, e della sezione ambientale dei carabinieri, poi.