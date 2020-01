Scarico abusivo di rifiuti tra Napoli e Caserta: sotto sequestro officine, caseifici e fabbriche tessili

Action day interforze nella ‘Terra dei Fuochi’, sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite per un totale circa 1.500 mq. L'operazione di controllo straordinario del territorio nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Striano nonché Calvizzano, Maddaloni, Marcianise, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere è stata disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio.

In campo 12 equipaggi, per un totale di 34 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano, al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, ai Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, ai Carabinieri Forestale di San Giuseppe Vesuviano, alla Guardia di Finanza di Ottaviano, alla Polizia della Città Metropolitana di Napoli nonchè alle Polizie locali dei comuni coinvolti.

Il bilancio: 9 attività imprenditoriali e commerciali controllate, di cui 5 sequestrate prevalentemente per gestione illecita di rifiuti; 36 persone identificate, di cui 7 denunciate e 3 lavoratori in nero; 21 veicoli controllati, di cui 2 sequestrati; oltre 45mila euro di sanzioni comminate; 16 siti di sversamento di rifiuti individuati tra cui un container carico di rifiuti vari abbandonato lungo una strada di campagna. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni nonché esercizio abusivo della professione i reati contestati.



sono stati controllati 5: 3 sanzionati per gestione illecita di rifiuti e 2 sequestrati per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro; tre dipendenti sono risultati in nero e sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di scarti della lavorazione irregolarmente custoditi e privi della tracciabilità necessaria per il loro smaltimento. In una delle due aziende sequestrate venivano confezionati capi di abbigliamento per importanti marchi nazionali. Sempre aè stata sequestrata un’di circa 800 mq, totalmente abusiva, dove erano depositate 31 carcasse di veicoli e rifiuti pericolosi (batterie per veicoli, pneumatici) senza alcuna misura di tutela ambientale nonché undove veniva rinvenuta una discarica abusiva di materiali edili e componenti meccaniche di elettrodomestici. In un’altra officina disono state sequestrate due aree abusive di stoccaggio rifiuti pericolosi di circa 200mq.

Caserta, 16 gennaio 2020.

Caserta, 16 gennaio 2020.

