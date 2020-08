LEGGI ANCHE

Nei due mesi appena trascorsi di giugno e luglio sono calati i roghi di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta, in particolare nella fascia di comuni ricadenti nella cosiddetta «Terra dei Fuochi»; un calo drastico soprattutto a luglio. È quanto emerso dalla riunione della Cabina di regia «Terra dei fuochi», tenutasi presso la Prefettura di Napoli, in cui sono stati analizzati i dati del bimestre estivo appena concluso.; mentre per luglio, il dato è di 28 incendi contro i 225 dello scorso anno. L'analisi ha rilevato anche che i roghi, sia pure ridotti di numero, si sono concentrati in aree ristrette., sono avvenuti in prossimità di insediamenti abitativi abusivi, come campi rom; è accaduto nei comuni di Giugliano in Campania, Caivano e in quelli limitrofi. Ciò ha mantenuto elevata la percezione del fenomeno da parte dei residenti, che hanno protestato.la quantità di pneumatici prelevati da Ecopneus è arrivata a 80 tonnellate nel bimestre appena trascorso rispetto alle 60 di giugno-luglio 2019; 86 le persone denunciate, mentre nel bimestre giugno-luglio 2019 erano state 35. In lieve diminuzione, invece, il numero di aziende sequestrate: da 18 a 17.