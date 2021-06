Terra dei fuochi, roghi tossici nel campo rom di Giugliano: «Subito gli sgomberi»

«È emergenza roghi tossici nei campi rom di Giugliano come testimoniato, anche ieri sera, dalle immagini davvero sconcertanti andate in onda nel programma Fuori dal coro. Presenterò un'interrogazione urgente al ministro dell'Ambiente, Roberto Cingolani e al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese per chiedere delucidazioni sul mancato intervento dello Stato contro gli incendi dolosi provocati dalle comunità rom, che continuano a vivere nell'illegalità mettendo in pericolo la salute e quindi la vita degli abitanti». Lo annuncia, in una nota, il questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli.

«Siamo di fronte a un avvelenamento giornaliero dell'aria, nel silenzio assordante del Comune, della Regione Campania e del ministero dell'Ambiente - continua - I residenti, ormai, si sentono completamente abbandonati dalle istituzioni amministrate prevalentemente dal centrosinistra che, al di là delle promesse che puntualmente arrivano in campagna elettorale, continuano a chiudere gli occhi di fronte a una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria. Ora, però, il tempo dell'impunità per i rom e la criminalità organizzata che si trincera dietro al sistema dello smaltimento dei rifiuti deve finire. Il governo Draghi - conclude Cirielli - disponga l'immediato sgombero dei campi nomadi e la totale bonifica delle aree inquinate per riaffermare la presenza dello Stato a Giugliano e in tutte le altre zone abbandonate della Terra dei fuochi».