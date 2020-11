Terra dei Fuochi, scoperta area smistamento rifiuti a Cardito: cinque fermati

Una pattuglia dell'Esercito impegnata nel contrasto ai reati ambientali, nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, ha colto in flagranza di reato cinque persone intente al trasporto di rifiuti speciali. I militari del Raggruppamento Campania, durante un pattugliamento nel comune di Cardito, hanno notato un autocarro che trasportava materiale ferroso all'interno di in un'area già sotto osservazione perché utilizzata in passato per lo sversamento illegale di rifiuti. Dopo aver allertato le forze dell'ordine, i militari sono entrati nell'area, rivelando la presenza di un altro autocarro e di cinque persone intente a scaricare i rifiuti. Alla vista dei soldati due uomini si sono dati alla fuga. I carabinieri del comando stazione di Crispano e la polizia municipale di Cardito, dopo avere effettuato i controlli del caso, hanno proceduto con la denuncia delle persone identificate, con il fermo dei due autoveicoli e con il sequestro dell'intera area che, per facilitare l'attività illegale, era stata abusivamente recintata. Alle persone fermate sono stati contestati i reati di trasporto e gestione di rifiuti speciali non autorizzati, occupazione di suolo pubblico e edificazione abusiva.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Duemila euro per un falso acquisto di bestiame: arrestato... LA CRIMINALITÀ Le pistole della camorra: in due settimane sequestrati 10 revolver e... LA DROGA Otto chili di droga in casa e nel box auto, due arresti a Marano

Poche ore più tardi, la stessa pattuglia dell'Esercito, effettuando un altro controllo nella zona interessata, ha notato la rottura dei sigilli dell'area posta sotto sequestro e la presenza, al suo interno, di due persone. Alla vista dei soldati, si sono date ancora una volta alla fuga, ma uno di loro è stato bloccato e posto in stato di fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA