Terra dei fuochi, scoperta discarica abusiva a Scisciano: denunciato il proprietario dei terreni

Controlli del comando provinciale dei carabinieri di Napoli nell'Area Nord della città sul versante della lotta legata al fenomeno dello smaltimenti illecito dei rifiuti. A Scisciano, i militari della stazione di San Vitaliano e della stazione carabinieri forestali di Marigliano hanno trovato una vera e propria discarica situata all'interno di un'area di proprietà di una ditta specializzata nel campo dell'edilizia in via Camaldoli.

Il titolare della società, un 68enne del posto, ha adibito un terreno a raccolta di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in scarti ferrosi e elettrodomestici che nel tempo erano stati accantonati. Il titolare è stato denunciato per deposito, gestione e smaltimento illecito di rifiuti ed immissioni in pubblica fognatura non autorizzata. L'intera area di circa 500 metri quadrati e di un valore commerciale di 50mila euro è stata sottoposta a sequestro.

